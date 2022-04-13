В Челябинске состоится концерт Валерия Гергиева

Оркестр Мариинского театра выступит 30 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске выступит оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

«Концерт состоится 30 апреля в Театре драмы имени Наума Орлова в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля при поддержке губернатора области. Симфонический оркестр Мариинского театра — один из старейших оркестров России. Входит в число лучших оркестров мира по результатам опроса крупнейших изданий Европы, Америки и Азии», — заявили в пресс-службе ведомства.

Созданный в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, в 2003 году Московский Пасхальный фестиваль при поддержке президента РФ Владимира Путина получил статус всероссийского. Основные приоритеты фестиваля — благотворительность, образование, просветительство и патриотизм.