В Челябинске состоится концерт Валерия Гергиева

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Пресс-подход по случаю 100-летия уникального ансамбля
Оркестр Мариинского театра выступит 30 апреля Фото:

В Челябинске выступит оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

«Концерт состоится 30 апреля в Театре драмы имени Наума Орлова в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля при поддержке губернатора области. Симфонический оркестр Мариинского театра — один из старейших оркестров России. Входит в число лучших оркестров мира по результатам опроса крупнейших изданий Европы, Америки и Азии», — заявили в пресс-службе ведомства.

Созданный в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, в 2003 году Московский Пасхальный фестиваль при поддержке президента РФ Владимира Путина получил статус всероссийского. Основные приоритеты фестиваля — благотворительность, образование, просветительство и патриотизм.

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В Челябинске выступит оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минкульта. «Концерт состоится 30 апреля в Театре драмы имени Наума Орлова в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля при поддержке губернатора области. Симфонический оркестр Мариинского театра — один из старейших оркестров России. Входит в число лучших оркестров мира по результатам опроса крупнейших изданий Европы, Америки и Азии», — заявили в пресс-службе ведомства. Созданный в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, в 2003 году Московский Пасхальный фестиваль при поддержке президента РФ Владимира Путина получил статус всероссийского. Основные приоритеты фестиваля — благотворительность, образование, просветительство и патриотизм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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