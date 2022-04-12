12 апреля 2022

В Кольцово отменили рейсы авиакомпании Turkish Airlines

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, турецкие авиалинии, turkish airlines, самолет
Рейсы турецкой авиакомпании отменили до середины мая (Архивное фото) Фото:

Авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене рейсов из Кольцово. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

«Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе Кольцово.

Пассажирам, купившим билеты на указанные даты, пообещали вернуть деньги. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей Екатеринбурга: в прошлом году курорт посетило более 40 тыс. свердловчан.

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Авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене рейсов из Кольцово. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. «Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе Кольцово. Пассажирам, купившим билеты на указанные даты, пообещали вернуть деньги. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей Екатеринбурга: в прошлом году курорт посетило более 40 тыс. свердловчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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