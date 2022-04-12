В Кольцово отменили рейсы авиакомпании Turkish Airlines

Рейсы турецкой авиакомпании отменили до середины мая (Архивное фото)
Авиакомпания Turkish Airlines объявила об отмене рейсов из Кольцово. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
«Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе Кольцово.
Пассажирам, купившим билеты на указанные даты, пообещали вернуть деньги. Турецкая компания в октябре прошлого года уже приостанавливала свою работу в Кольцово. При этом Стамбул остается одним из востребованных направлений среди жителей Екатеринбурга: в прошлом году курорт посетило более 40 тыс. свердловчан.
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