МО: В Харькове формируются три новых нацбата из уголовников

14 апреля 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Минобороны: Киев завершает формирование в Харькове трех новых нацбатов из уголовников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины набрали из уголовников три новых нацбата. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов — „Слабожанщина“, „Харькивчина-1“, „Харькивчина-2“, укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС. По словам Мизинцева, основные задачи нацбатов — блокирование Харькова с южной стороны, а также предотвращение выхода из города местного населения. Кроме того, батальоны будут следить за тем, чтобы подразделения ВСУ не смогли отступить или сдаться в плен. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чеченские спецподразделения проводят масштабную операцию по ликвидации украинских наемников в Луганской Народной Республике. Он утверждает, что «для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников украинское руководство вынуждено массово накачивать их наркотиками». Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Власти Украины набрали из уголовников три новых нацбата. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов — „Слабожанщина“, „Харькивчина-1“, „Харькивчина-2“, укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС. По словам Мизинцева, основные задачи нацбатов — блокирование Харькова с южной стороны, а также предотвращение выхода из города местного населения. Кроме того, батальоны будут следить за тем, чтобы подразделения ВСУ не смогли отступить или сдаться в плен. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чеченские спецподразделения проводят масштабную операцию по ликвидации украинских наемников в Луганской Народной Республике. Он утверждает, что «для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников украинское руководство вынуждено массово накачивать их наркотиками». Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.