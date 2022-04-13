13 апреля 2022

Президент Польши наотрез отказался от диалога с Россией

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Анджей Дуда назвал условие, при которым возможны переговоры между РФ и Польшей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Польши отказались от разговора с Россией из-за происходящих событий на Украине. Об этом уведомил президент Польши Анджей Дуда.

«Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор», — такие слова произнес президент Польши, выступая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». По его словам, против России должны быть введен новые санкции.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны. В ответ Евросоюз, США, Канада, Япония ввели санкции в отношении России. Путин заявлял, что ограничения «имеют все признаки агрессии». Страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты, пишет «Национальная служба новостей».

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Власти Польши отказались от разговора с Россией из-за происходящих событий на Украине. Об этом уведомил президент Польши Анджей Дуда. «Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор», — такие слова произнес президент Польши, выступая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». По его словам, против России должны быть введен новые санкции. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны. В ответ Евросоюз, США, Канада, Япония ввели санкции в отношении России. Путин заявлял, что ограничения «имеют все признаки агрессии». Страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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