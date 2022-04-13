СМИ: действия США привели к обострению украинского кризиса

14 апреля 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

Китайское СМИ: действия США приводят с мировому дисбалансу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Америка причастна к тому, что происходит сейчас на Украине. К такому выводу пришло китайское издание «Синьхуа». «Официальный Вашингтон является инициатором обострения ситуации на Украине. Именно неограниченное расширение НАТО во главе с США привело к эскалации между Москвой и Киевом. Действия Белого дома продолжают нагнетать напряженную атмосферу и серьезно мешают процессу политического урегулирования», — написано в газете, передает РИА «Новости». По мнению автора статьи, действия Вашингтона в сторону России и Украины показывают «презренный и зловещий характер» США. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. США нацелены на помощи Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Российский лидер подчеркнул, что нашу страну вынудили пойти на этот шаг. При этом, по его словам, целью российских военных является денацификация и демилитавризация, а не оккупация Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Америка причастна к тому, что происходит сейчас на Украине. К такому выводу пришло китайское издание «Синьхуа». «Официальный Вашингтон является инициатором обострения ситуации на Украине. Именно неограниченное расширение НАТО во главе с США привело к эскалации между Москвой и Киевом. Действия Белого дома продолжают нагнетать напряженную атмосферу и серьезно мешают процессу политического урегулирования», — написано в газете, передает РИА «Новости». По мнению автора статьи, действия Вашингтона в сторону России и Украины показывают «презренный и зловещий характер» США. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. США нацелены на помощи Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Российский лидер подчеркнул, что нашу страну вынудили пойти на этот шаг. При этом, по его словам, целью российских военных является денацификация и демилитавризация, а не оккупация Украины.