США отказали Зеленскому из-за ядерной угрозы от России

19 марта 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Если США введут бесполетную зону над Украиной, то нужно будет контролировать небо и поражать российские самолеты, а также уничтожать авиационные системы в РФ, Киеве и Белоруссии, отметил Остин. «Так что это будет означать, что мы воюем с Россией. Это две ядерные страны, конфликта между которыми никто не хочет. Это плохо для региона и для всего мира», — высказался Остин в интервью CNN. По его словам, лидер США Джо Байден дал понять, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях между Россией и Украиной. США нацелены на помощи Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона. Остин заявил, что США будут защищать «каждый дюйм стран НАТО». Ранее Зеленский неоднократно просил США и НАТО о создании бесполетной зоны над Украиной. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. В НАТО заявляли, что не будут вмешиваться в ситуацию на Украине и помогать ей из-за риска начала Третьей мировой войны. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. США разрешили странам альянса поставлять Украине истребители. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензя, поставки американского оружия «подливают бензин в конфликт», пишет RT.