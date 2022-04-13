Полицейский забежал в горящий дом и вывел оттуда хозяйку, которая уже получила ожоги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник ГИБДД Евгений Овсянников во время патрулирования в деревне Иванково Мишкинского района Курганской области спас женщину из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД в составе лейтенанта полиции Евгения Овсянникова и младшего лейтенанта полиции Александра Соколова в ночное время, находясь на маршруте патрулирования в деревне Иванково, заметили возгорание жилого дома. Баня и веранда, ведущая к дому, уже сгорели, пламя перекинулось на жилое помещение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Один из местных жителей сообщил полицейским, что в доме есть женщина. Соколов начал вызывать пожарных и врачей, а Овсяников вошел в горящий дом. Он увидел, что испуганная хозяйка дома в спешке пыталась спасти имущество. На ее теле уже были ожоги. «Понимая опасность сложившейся ситуации, полицейский вытащил хозяйку из горящего дома», — рассказали в УМВД.

Сотрудники ДПС передали пострадавшую медикам, а затем начали будить жильцов соседних домов, на которые мог перейти огонь. После приезда пожарных полицейские продолжили патрулирование.

По данным ГУ МЧС по Курганской области, сообщение о возгорании жилого дома поступило 12 апреля в 23:11. Пожар был ликвидирован 13 апреля в 00:05. К тушению привлекалось восемь человек и две единицы техники.

Сотрудники ГИБДД заметили пожар во время патрулирования улиц Фото: 45.мвд.рф

Женщина до последнего не выходила из дома, пытаясь спасти имущество Фото: 45.мвд.рф