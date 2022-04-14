Зеленский обсудит с Макроном его слова о «братских народах»

Зеленский отреагировал на слова Эмманюэля Макрона о братских народах России и Украины Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в соцсетях

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский желает обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном его заявление про «братские народы» РФ и Украины. Он отметил, что разговор состоится в ближайшее время.

«Я, честно, не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдиво. Мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить об этом вопросе», — передает слова Зеленского агентство УНИАН.

Макрон ранее отказался считать происходящие на Украине события «геноцидом». Так он ответил на вопрос телеведущей, выразив свою позицию на французском телеканале France 2. «Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу», — пояснил он.

Французский лидер не согласился с тезисом президента США Джо Байдена, который в очередной раз резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Он назвал его политику в отношении Украины «геноцидом», пишут «Дни.ру». Американский лидер также назвал действия России на Украине «ужасными», отмечает телеканал 360. В свою очередь, Макрон исключил окончание спецоперации в ближайшие недели — по его словам, она будет завершена к 9 Мая, уточняет Утро.ру.