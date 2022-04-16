Врач предупредил об опасном последствии при воспалении горла

17 апреля 2022 в 05:18 Размер текста - 17 +

Воспаление горла может привести к болезни сердца человека, считает ЛОР-врач Владимир Зайцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Воспаление горла может привести к снижению защитной функции небных миндалин, из-за чего есть вероятность получить инфекцию, которая нанесет сердцу человека значительный вред. Об этом предупредил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Небные миндалины — орган, который контролирует местный иммунитет, ловит на себя различные инфекции, в частности, стрептококк, и уничтожает их. Если защитная функция миндалин снижается, например, из-за воспаления в горле, концентрация стрептококковой инфекции начинает зашкаливать. Миндалины могут держаться какое-то время, но потом начинают запускать стрептококк в кровоток», — рассказал Зайцев в интервью радио Sputnik. Зайцев отметил, что стрептококковая инфекция поражает мышечную и соединительную ткани, из-за этого сердцу может быть нанесен вред. Он подчеркнул, что при таких обстоятельствах может развиться бактериальный миокардит (поражение сердечной мышцы) или эндокардит (поражение внутренней оболочки сердца). По его мнению, все это связано с перебоями в работе сердца, с аритмией, с болями. Как правило, не резкими, а ноющими и давящими. Врач рекомендует при появлении неприятных ощущений в горле своевременно обратиться к врачу, чтобы получить правильное лечение и избежать осложнений. Ранее доктор наук Сергей Токарев рассказал URA.RU об опасном последствии COVID-19 для всего человечества. Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что через полтора года после перенесенного коронавируса могут начаться воспаления суставов. Южнокорейские ученые сообщили о неожиданном последствии некачественной чистки зубов, пишет NEWS.ru . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Воспаление горла может привести к снижению защитной функции небных миндалин, из-за чего есть вероятность получить инфекцию, которая нанесет сердцу человека значительный вред. Об этом предупредил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Небные миндалины — орган, который контролирует местный иммунитет, ловит на себя различные инфекции, в частности, стрептококк, и уничтожает их. Если защитная функция миндалин снижается, например, из-за воспаления в горле, концентрация стрептококковой инфекции начинает зашкаливать. Миндалины могут держаться какое-то время, но потом начинают запускать стрептококк в кровоток», — рассказал Зайцев в интервью радио Sputnik. Зайцев отметил, что стрептококковая инфекция поражает мышечную и соединительную ткани, из-за этого сердцу может быть нанесен вред. Он подчеркнул, что при таких обстоятельствах может развиться бактериальный миокардит (поражение сердечной мышцы) или эндокардит (поражение внутренней оболочки сердца). По его мнению, все это связано с перебоями в работе сердца, с аритмией, с болями. Как правило, не резкими, а ноющими и давящими. Врач рекомендует при появлении неприятных ощущений в горле своевременно обратиться к врачу, чтобы получить правильное лечение и избежать осложнений. Ранее доктор наук Сергей Токарев рассказал URA.RU об опасном последствии COVID-19 для всего человечества. Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что через полтора года после перенесенного коронавируса могут начаться воспаления суставов. Южнокорейские ученые сообщили о неожиданном последствии некачественной чистки зубов, пишет NEWS.ru.