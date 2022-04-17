РБК: из «Росавиации» увольняют скандального топ-менеджера

17 апреля 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Причиной увольнения может быть утрата доверия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к авиавластям. «Сначала Костылев уйдет в отпуск <…> затем будет увольнение, возможно, в связи с утратой доверия», — цитирует РБК источник. По его словам, такое решение принято после того, как правоохранители провели проверки и выявили нарушения, в том числе финансового характера. URA.RU направило запрос в пресс-службу Росавиации. На момент публикации материала ответа не поступило. Костылева назначили на пост начальника управления летной эксплуатации в 2013 году. Он закончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации в 1999 году. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к авиавластям. «Сначала Костылев уйдет в отпуск <…> затем будет увольнение, возможно, в связи с утратой доверия», — цитирует РБК источник. По его словам, такое решение принято после того, как правоохранители провели проверки и выявили нарушения, в том числе финансового характера. URA.RU направило запрос в пресс-службу Росавиации. На момент публикации материала ответа не поступило. Костылева назначили на пост начальника управления летной эксплуатации в 2013 году. Он закончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации в 1999 году.