РБК: из «Росавиации» увольняют скандального топ-менеджера

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Споттинг в аэропорту
Причиной увольнения может быть утрата доверия Фото:

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к авиавластям.

«Сначала Костылев уйдет в отпуск <…> затем будет увольнение, возможно, в связи с утратой доверия», — цитирует РБК источник. По его словам, такое решение принято после того, как правоохранители провели проверки и выявили нарушения, в том числе финансового характера.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Росавиации. На момент публикации материала ответа не поступило.

Костылева назначили на пост начальника управления летной эксплуатации в 2013 году. Он закончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации в 1999 году.

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Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к авиавластям. «Сначала Костылев уйдет в отпуск <…> затем будет увольнение, возможно, в связи с утратой доверия», — цитирует РБК источник. По его словам, такое решение принято после того, как правоохранители провели проверки и выявили нарушения, в том числе финансового характера. URA.RU направило запрос в пресс-службу Росавиации. На момент публикации материала ответа не поступило. Костылева назначили на пост начальника управления летной эксплуатации в 2013 году. Он закончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации в 1999 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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