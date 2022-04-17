17 апреля 2022
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На новой набережной в Курганской области отваливается плитка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган , набережная, асфальт, набережная тобола
Дефекты нашли на набережной Катайска (архивное фото) Фото:

В Катайске (Курганская область) на набережной «Семь ключей», построенной в 2020 году, отваливается плитка. Об этом горожане написали в соцсетях.

«Интересно очень, кто контролирует строительство? Качество строительных работ оставляет желать лучшего», — написала в группе «[ТК] Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте» под постом, посвященным проблемам набережной, пользовательница Эльвира Даутова.

К посту были прикреплены фотографии, на которых видно, что у основания ротонды отвалились четыре плитки. В комментариях под постом горожанам ответили представители администрации Катайского района. «По всем выявленным недочетам составлена претензия. Подрядчик устранит все выявленные недостатки до 1 июля 2022 года», — рассказали в администрации.

Набережную «Семь ключей» благоустроили в конце 2020 года. На ее строительство выделили более 29 млн рублей. Ранее на ней неправильно установили тренажеры. В апреле 2022 года жители Кургана нашли дефекты асфальта, бордюров и лестниц на набережной.

Плитка отваливается у основания ротонды
Фото:

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В Катайске (Курганская область) на набережной «Семь ключей», построенной в 2020 году, отваливается плитка. Об этом горожане написали в соцсетях. «Интересно очень, кто контролирует строительство? Качество строительных работ оставляет желать лучшего», — написала в группе «[ТК] Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте» под постом, посвященным проблемам набережной, пользовательница Эльвира Даутова. К посту были прикреплены фотографии, на которых видно, что у основания ротонды отвалились четыре плитки. В комментариях под постом горожанам ответили представители администрации Катайского района. «По всем выявленным недочетам составлена претензия. Подрядчик устранит все выявленные недостатки до 1 июля 2022 года», — рассказали в администрации. Набережную «Семь ключей» благоустроили в конце 2020 года. На ее строительство выделили более 29 млн рублей. Ранее на ней неправильно установили тренажеры. В апреле 2022 года жители Кургана нашли дефекты асфальта, бордюров и лестниц на набережной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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