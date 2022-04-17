В Катайске (Курганская область) на набережной «Семь ключей», построенной в 2020 году, отваливается плитка. Об этом горожане написали в соцсетях.
«Интересно очень, кто контролирует строительство? Качество строительных работ оставляет желать лучшего», — написала в группе «[ТК] Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте» под постом, посвященным проблемам набережной, пользовательница Эльвира Даутова.
К посту были прикреплены фотографии, на которых видно, что у основания ротонды отвалились четыре плитки. В комментариях под постом горожанам ответили представители администрации Катайского района. «По всем выявленным недочетам составлена претензия. Подрядчик устранит все выявленные недостатки до 1 июля 2022 года», — рассказали в администрации.
В Катайске (Курганская область) на набережной «Семь ключей», построенной в 2020 году, отваливается плитка. Об этом горожане написали в соцсетях. «Интересно очень, кто контролирует строительство? Качество строительных работ оставляет желать лучшего», — написала в группе «[ТК] Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте» под постом, посвященным проблемам набережной, пользовательница Эльвира Даутова. К посту были прикреплены фотографии, на которых видно, что у основания ротонды отвалились четыре плитки. В комментариях под постом горожанам ответили представители администрации Катайского района. «По всем выявленным недочетам составлена претензия. Подрядчик устранит все выявленные недостатки до 1 июля 2022 года», — рассказали в администрации. Набережную «Семь ключей» благоустроили в конце 2020 года. На ее строительство выделили более 29 млн рублей. Ранее на ней неправильно установили тренажеры. В апреле 2022 года жители Кургана нашли дефекты асфальта, бордюров и лестниц на набережной.