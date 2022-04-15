Курганцы оценили состояние недавно отремонтированной набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы нашли дефекты асфальта, бордюров и лестниц на недавно отремонтированной набережной. Горожане недовольны качеством работ и ждут, когда на набережной построят удобный пандус, рассказали URA.RU читатели.

«В Кургане на недавно отремонтированной набережной через весь тротуар пошли трещины на асфальте. Осыпается лестница в районе пивзавода, крошатся бетонные укрепления склонов, криво положены бордюры. В конце набережной выведена труба в Тобол, канализация течет, вонь ужасная. Хотелось бы знать, когда и где будет построен удобный пандус на набережную, который ранее обещала администрация города», — рассказали URA.RU курганцы.

В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU сообщили, что претензионная работа с подрядными организациями по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств ведется постоянно. «Специалисты управления капитального строительства выезжали на место; на понедельник запланирован выезд с подрядчиком. Дефекты будут устранены в рамках гарантийных обязательств. Заключен договор на ремонт освещения, работы начнутся с 18 апреля. Пандус и лестницу планируется установить на участке набережной в районе пляжа Бабьи пески», — уточнили в мэрии.

В настоящее время начаты работы по благоустройству набережной в районе здания АО «Водный Союз» (улица Набережная,12). В рамках проведения первого этапа работ планируется сделать подпорную стенку, уложить тротуарную плитку и облицевать существующий парапет гранитом. Также планируется обустройство набережной в районе у Царева городища. Договор на разработку проекта благоустройства заключен, производится расчистка территории.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане изменили набережную, которая 25 лет ждала реконструкции. Работа проводилась в несколько этапов. Первый этап был завершен осенью 2019 года. Работы велись от Кировского моста до Богоявленского храма и от ЦПКиО до многоэтажки на углу улиц Красина и Куйбышева. Также на курганской набережной построят колокольню.

Разбитый, покосившийся бордюр на отремонтированной набережной Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глубокие трещины в асфальте отремонтированной набережной Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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