24 августа 2020

Курганцам показали новую набережную. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Селфи. Курган, набережная тобола, город курган
Набережную в Катайске должны построить до 30 октября Фото: Екатерина Сычкова

Жителям Курганской области показали, как будет выглядеть новая набережная в Катайске. Эскизы объекта разместили в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Катайск».

«Будущая набережная. Работы пока на очень начальном этапе», — рассказали в сообществе. К посту была прикреплена фотография паспорта объекта и эскизы набережной.

В паспорте объекта указано, что на набережной разместят универсальную спортивную площадку, веревочный парк, площадки для воркаута, тренажеров, выгула собак, тихого отдыха, смотровую площадку, террасу «Анфилада родников» и парковку. Строительство набережной началось в августе и должно закончиться 30 октября.

Проект набережной «Семь ключей» разработали специалисты Кургангражданпроекта, за работы отвечает АО Автодор «Северо-Запад». На строительство выделили 29 117 510 рублей.

В Курганской области строят набережные также в Кургане, Шадринске и Петухове. Ранее губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что строительство набережной в Кургане затягивается. Он связал это с нехваткой сил у местных проектировщиков.

Главный вход на набережную
Фото: группа «Типичный Катайск», соцсеть «ВКонтакте», Кургангражданпроект
Терраса «Анфилада родников»
Фото: группа «Типичный Катайск», соцсеть «ВКонтакте», Кургангражданпроект
Фото: группа «Типичный Катайск», соцсеть «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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