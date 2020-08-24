Набережную в Катайске должны построить до 30 октября Фото: Екатерина Сычкова

Жителям Курганской области показали, как будет выглядеть новая набережная в Катайске. Эскизы объекта разместили в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Катайск».

«Будущая набережная. Работы пока на очень начальном этапе», — рассказали в сообществе. К посту была прикреплена фотография паспорта объекта и эскизы набережной.

В паспорте объекта указано, что на набережной разместят универсальную спортивную площадку, веревочный парк, площадки для воркаута, тренажеров, выгула собак, тихого отдыха, смотровую площадку, террасу «Анфилада родников» и парковку. Строительство набережной началось в августе и должно закончиться 30 октября.

Проект набережной «Семь ключей» разработали специалисты Кургангражданпроекта, за работы отвечает АО Автодор «Северо-Запад». На строительство выделили 29 117 510 рублей.

В Курганской области строят набережные также в Кургане, Шадринске и Петухове. Ранее губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что строительство набережной в Кургане затягивается. Он связал это с нехваткой сил у местных проектировщиков.

Главный вход на набережную Фото: группа «Типичный Катайск», соцсеть «ВКонтакте», Кургангражданпроект

Терраса «Анфилада родников» Фото: группа «Типичный Катайск», соцсеть «ВКонтакте», Кургангражданпроект

Фото: группа «Типичный Катайск», соцсеть «ВКонтакте»