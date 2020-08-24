Жителям Курганской области показали, как будет выглядеть новая набережная в Катайске. Эскизы объекта разместили в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Катайск».
«Будущая набережная. Работы пока на очень начальном этапе», — рассказали в сообществе. К посту была прикреплена фотография паспорта объекта и эскизы набережной.
В паспорте объекта указано, что на набережной разместят универсальную спортивную площадку, веревочный парк, площадки для воркаута, тренажеров, выгула собак, тихого отдыха, смотровую площадку, террасу «Анфилада родников» и парковку. Строительство набережной началось в августе и должно закончиться 30 октября.
Проект набережной «Семь ключей» разработали специалисты Кургангражданпроекта, за работы отвечает АО Автодор «Северо-Запад». На строительство выделили 29 117 510 рублей.
В Курганской области строят набережные также в Кургане, Шадринске и Петухове. Ранее губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что строительство набережной в Кургане затягивается. Он связал это с нехваткой сил у местных проектировщиков.
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