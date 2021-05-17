Уличные тренажеры установили на набережной в Катайске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске (Курганская область) на новой набережной «Семь ключей» неправильно установили уличные тренажеры. Об этом рассказал местный житель.

«Испытайте на себе установленные на набережной тренажеры серого цвета. Зачем устанавливать это недоразумение, если им пользоваться невозможно?» — написал горожанин на портале «Обратись». К обращению он прикрепил фотографию, где указал, как должны были их установить на самом деле.

На обращение ответили представители администрации Катайского района. «Тренажеры серого цвета на набережной „Семь ключей“ установлены неправильно. Работа администрацией города не принята», — объяснили сотрудники администрации. Представители власти добавили, что направили подрядчику претензию, а тренажеры переустановят.

В августе 2020 года были представлены эскизы новой набережной в Катайске. На ее строительство выделили более 29 млн рублей.

Оранжевым цветом выделено, где должны находиться верхние элементы тренажера Фото портал «Обратись»