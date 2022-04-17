В Златоусте садовод нашел в огороде останки человека

Останки потерпевшего нашел сосед Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте устанавливаются обстоятельства убийства 36-летнего мужчины. Его останки, выглядывавшие из земли, случайно увидел сосед, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Днем 14 апреля пожилой садовод приехал к себе на участок в СНТ „Белый ключ“ и бродил по саду, наводя порядок после зимы. На соседнем участке на границе со своим садом, прямо около своего домика, он увидел торчавшие из земли части тела, после чего сразу вызвал полицию. Выяснилось, что не так давно в соседнем домике 52-летняя женщина убила в ходе бытовой ссоры знакомого, расчленила его и закопала на участке», — рассказал источник сайта.

Женщину задержали сотрудники уголовного розыска. Ранее она судима, как и погибший от ее рук мужчина. В пресс-службе СУ СКР области информацию уточнят позднее.