Сетевой гигант пытается обмануть пермских строителей

Пермская строительная фирма судится с ритейлером Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермская строительная фирма ООО «ТеплоТранс» судится с управляющей компанией торговой сетью «Магнит» АО «Тандер». В 2017 году «Тандер» заключил несколько договоров подряда на ремонт нежилых помещений, чтобы открыть в них магазины «Магнит» или «Магнит Косметик». Подрядчик сделал ремонт, магазины открылись еще в 2017 году, однако сетевой гигант не спешил оплачивать работы. Об этом URA.RU рассказал управляющий партнер «B2B Law — Адвокаты бизнеса» Илья Демин.

«Компания не подписала акты выполненных работ. Более того, руководство пермского филиала АО „Тандер“ настояло на том, чтобы стороны подписали дополнительные соглашения, в которых подрядчик соглашался на удержание из оплаты значительной суммы неустойки под предлогом того, что иначе оплаты ремонта магазинов подрядчик не получит», — рассказал URA.RU защитник.

Но и после подписания соглашений ООО «ТеплоТранс» денег не получил. Тогда он обратился к адвокатам, чтобы взыскать задолженность через суд. Было подано восемь исков. АО «Тандер» подавало встречные иски, в которых требовало с подрядчика неустойку за якобы допущенную просрочку работ. При этом в суде ритейлер утверждал, что работы до сих пор не выполнены, несмотря на то что магазины давно работают.

«В большинстве дел нам удалось решить вопрос в нашу пользу без экспертизы — суды просто взяли в расчет односторонние акты подрядчика. В судебной практике такое встречается редко», — рассказал URA.RU адвокат и руководитель практики разрешения споров «B2B Law — Адвокаты бизнеса» Федор Леппа.

Одно из дел закончилось мировым соглашением, по шести делам суды удовлетворили требования пермского подрядчика, еще одно дело сейчас рассматривается судом. Общая сумма всех споров — около 10 млн рублей.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в АО «Тандер» с просьбой указать свою позицию в данном споре. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермского поставщика леса пытался обмануть бизнесмен, которому принадлежат компании в Германии и Турции. Он подавал иски в суд, чтобы взыскать несуществующий долг, и предоставлял поддельные доказательства.

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