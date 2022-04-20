Российские солдаты совершают подвиги в ходе спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине подполковник медицинской службы Хазби Макоев, придя в себя после контузии, организовал эвакуацию раненых из зоны боевых действий. Рядовой Василий Шпильчин уничтожил тяжелое вооружение противника одним выстрелом из гранатомета. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Рядовой Шпильчин точным огнем из ручного противотанкового гранатомета РПГ-26 уничтожил националистов и расчет противотанкового ракетного комплекса противника. Макоев был контужен и потерял сознание. Придя в себя, он организовал эвакуацию раненых, находившихся на излечении в госпитале, в подвал здания», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Пятый канал».

Отмечается также, что благодаря действиям старшего лейтенанта Андрея Скачкова, командующего танковой ротой, было уничтожено около 10 националистов, их опорный пункт и автомобиль с боеприпасами противника.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами, освобождению территории, а также о подвигах российских солдат.

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