МО РФ: российский офицер освободил от СВУ пять населенных пунктов

Рота российского офицера Артема Фокина освободила пять населенных пунктов от украинских националистов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России продолжает освещать подвиги российских солдат. Стало известно о подвиге старшего лейтенанта Вооруженных сил РФ Артема Фокина, под командованием которого было освобождено от националистов пять украинских населенных пунктов.

«Артем Фокин быстро оценил ситуацию и принял решение сходу атаковать противника. Националисты не ожидали внезапного нападения и понесли значительные потери, а также были вынуждены бросить свои позиции и отступить в сторону населенного пункта», — передает сообщение Минобороны РЕН ТВ. Рота под командованием Фокина в течение восьми часов освобождала населенный пункт от украинских националистов и добилась успеха. Затем по мере дальнейшего продвижения вглубь обороны врага, рота освободила от украинских радикалов еще четыре населенных пункта.

Также в министерстве рассказали о подвиге лейтенанта ВС РФ Никите Югансоне, который вместе со своей группой захватил украинских корректировщиков артиллерийского огня. «Во время досмотра у задержанных изъяли сотовые телефоны с программами для корректировки, а самих пленных передали в вышестоящий штаб», — уточнили в военном ведомстве. Через несколько дней группа офицера помогла уничтожить артиллерийское подразделение ВСУ, не дав ей произвести ни одного выстрела по российским позициям.

Еще отличился сержант ВС РФ Владислав Пенкин, который организовал прикрытие разгрузки личного состава в боевую машину. Получив ранение, организовал оперативное десантирование из загоревшейся боевой машины, а затем продолжил бой с националистам. Благодаря его отваге и профессионализму было уничтожено формирование украинских радикалов, а колонна бригады прибыла в заданный пункт без потерь.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен.

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