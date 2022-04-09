Минобороны: российские военные героически отбили атаки ВСУ

10 апреля 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны рассказали о новых подвигах солдат РФ во время спецоперации на Украине. Российские военные уничтожают боевые позиции радикалов и спасают под обстрелами раненых товарищей. «Командир батальона подполковник Николай Паскарь проводил разведку поселения, контролируемого украинскими националистами. Он обнаружил в заброшенном здании радикалов, которые оборудовали там огневые позиции, и начал штурм здания», — пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. Подразделение уничтожило семь боевиков и завладело противотанковым ракетным комплексом Javelin. Преследуя отступающего противника, батальон Паскаря попал под минометный обстрел, а сам он был ранен. Несмотря на полученное ранение, командир продолжил командовать батальоном до полного разгрома украинских боевиков. Также в ходе боевых действий отличился старший сержант, заместитель командира взвода Кирилл Ившин. Его группа в ходе наступление уничтожила ракетную систему залпового огня «Град», огневые позиции гаубиц Д-30, минометы противника и около 100 украинских националистов. Ведомство сообщило, что в ходе операции проявил героизм подполковник медицинской службы, начальник военного госпиталя Аркадий Смольников. Военнослужащий при обстреле одного из аэродромов, на котором находилось около 25 раненых российских солдат, лично организовал эвакуацию раненых, не допустив потерь. Всего за время проведения операции Смольников эвакуировал более 1000 раненых. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минобороны рассказали о новых подвигах солдат РФ во время спецоперации на Украине. Российские военные уничтожают боевые позиции радикалов и спасают под обстрелами раненых товарищей. «Командир батальона подполковник Николай Паскарь проводил разведку поселения, контролируемого украинскими националистами. Он обнаружил в заброшенном здании радикалов, которые оборудовали там огневые позиции, и начал штурм здания», — пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. Подразделение уничтожило семь боевиков и завладело противотанковым ракетным комплексом Javelin. Преследуя отступающего противника, батальон Паскаря попал под минометный обстрел, а сам он был ранен. Несмотря на полученное ранение, командир продолжил командовать батальоном до полного разгрома украинских боевиков. Также в ходе боевых действий отличился старший сержант, заместитель командира взвода Кирилл Ившин. Его группа в ходе наступление уничтожила ракетную систему залпового огня «Град», огневые позиции гаубиц Д-30, минометы противника и около 100 украинских националистов. Ведомство сообщило, что в ходе операции проявил героизм подполковник медицинской службы, начальник военного госпиталя Аркадий Смольников. Военнослужащий при обстреле одного из аэродромов, на котором находилось около 25 раненых российских солдат, лично организовал эвакуацию раненых, не допустив потерь. Всего за время проведения операции Смольников эвакуировал более 1000 раненых. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен.