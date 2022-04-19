19 апреля 2022

Судебный пристав спас курганца от смертельного приступа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора экс-начальнику УФСИН Ильясову Ильгизу. Курган, федеральная служба судебных приставов
Судебный пристав пришел на помощь мужчине, у которого возник приступ эпилепсии Фото:

Судебный пристав Денис Скорлевицкий из Юргамышского района Курганской области помог местному жителю справиться с приступом эпилепсии. Мужчина находился на приеме в ведомстве, расположенном рядом с районным отделом судебных приставов, когда ему внезапно стало плохо, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

«Одному из зауральцев, пришедших на прием в ведомство, расположенное в одном здании с районным отделом судебных приставов, стало плохо. Мужчина страдает сердечными заболеваниями. Кроме того, у него начался эпилептический приступ. На помощь гражданину пришел старший смены на объекте — судебный пристав Денис Скорлевицкий», — говорится в сообщении.

Пристав оказал мужчине первую помощь и вызвал врачей. Пока медики не приехали, Скорлевицкий находился с гражданином и контролировал его состояние. «Навыки оказания первой помощи судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отрабатывают регулярно на практических занятиях», — отмечают в ведомстве.

Денис Скорлевицкий помог мужчине, пришедшему на прием в соседнее ведомство

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Судебный пристав Денис Скорлевицкий из Юргамышского района Курганской области помог местному жителю справиться с приступом эпилепсии. Мужчина находился на приеме в ведомстве, расположенном рядом с районным отделом судебных приставов, когда ему внезапно стало плохо, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. «Одному из зауральцев, пришедших на прием в ведомство, расположенное в одном здании с районным отделом судебных приставов, стало плохо. Мужчина страдает сердечными заболеваниями. Кроме того, у него начался эпилептический приступ. На помощь гражданину пришел старший смены на объекте — судебный пристав Денис Скорлевицкий», — говорится в сообщении. Пристав оказал мужчине первую помощь и вызвал врачей. Пока медики не приехали, Скорлевицкий находился с гражданином и контролировал его состояние. «Навыки оказания первой помощи судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отрабатывают регулярно на практических занятиях», — отмечают в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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