Судебный пристав спас курганца от смертельного приступа. Фото

20 апреля 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

Судебный пристав пришел на помощь мужчине, у которого возник приступ эпилепсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебный пристав Денис Скорлевицкий из Юргамышского района Курганской области помог местному жителю справиться с приступом эпилепсии. Мужчина находился на приеме в ведомстве, расположенном рядом с районным отделом судебных приставов, когда ему внезапно стало плохо, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. «Одному из зауральцев, пришедших на прием в ведомство, расположенное в одном здании с районным отделом судебных приставов, стало плохо. Мужчина страдает сердечными заболеваниями. Кроме того, у него начался эпилептический приступ. На помощь гражданину пришел старший смены на объекте — судебный пристав Денис Скорлевицкий», — говорится в сообщении. Пристав оказал мужчине первую помощь и вызвал врачей. Пока медики не приехали, Скорлевицкий находился с гражданином и контролировал его состояние. «Навыки оказания первой помощи судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отрабатывают регулярно на практических занятиях», — отмечают в ведомстве. Денис Скорлевицкий помог мужчине, пришедшему на прием в соседнее ведомство Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Курганской области Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Судебный пристав Денис Скорлевицкий из Юргамышского района Курганской области помог местному жителю справиться с приступом эпилепсии. Мужчина находился на приеме в ведомстве, расположенном рядом с районным отделом судебных приставов, когда ему внезапно стало плохо, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. «Одному из зауральцев, пришедших на прием в ведомство, расположенное в одном здании с районным отделом судебных приставов, стало плохо. Мужчина страдает сердечными заболеваниями. Кроме того, у него начался эпилептический приступ. На помощь гражданину пришел старший смены на объекте — судебный пристав Денис Скорлевицкий», — говорится в сообщении. Пристав оказал мужчине первую помощь и вызвал врачей. Пока медики не приехали, Скорлевицкий находился с гражданином и контролировал его состояние. «Навыки оказания первой помощи судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отрабатывают регулярно на практических занятиях», — отмечают в ведомстве.