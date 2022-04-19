Судебный пристав Денис Скорлевицкий из Юргамышского района Курганской области помог местному жителю справиться с приступом эпилепсии. Мужчина находился на приеме в ведомстве, расположенном рядом с районным отделом судебных приставов, когда ему внезапно стало плохо, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
«Одному из зауральцев, пришедших на прием в ведомство, расположенное в одном здании с районным отделом судебных приставов, стало плохо. Мужчина страдает сердечными заболеваниями. Кроме того, у него начался эпилептический приступ. На помощь гражданину пришел старший смены на объекте — судебный пристав Денис Скорлевицкий», — говорится в сообщении.
Пристав оказал мужчине первую помощь и вызвал врачей. Пока медики не приехали, Скорлевицкий находился с гражданином и контролировал его состояние. «Навыки оказания первой помощи судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отрабатывают регулярно на практических занятиях», — отмечают в ведомстве.
Денис Скорлевицкий помог мужчине, пришедшему на прием в соседнее ведомство
Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Курганской области
Судебный пристав Денис Скорлевицкий из Юргамышского района Курганской области помог местному жителю справиться с приступом эпилепсии. Мужчина находился на приеме в ведомстве, расположенном рядом с районным отделом судебных приставов, когда ему внезапно стало плохо, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. «Одному из зауральцев, пришедших на прием в ведомство, расположенное в одном здании с районным отделом судебных приставов, стало плохо. Мужчина страдает сердечными заболеваниями. Кроме того, у него начался эпилептический приступ. На помощь гражданину пришел старший смены на объекте — судебный пристав Денис Скорлевицкий», — говорится в сообщении. Пристав оказал мужчине первую помощь и вызвал врачей. Пока медики не приехали, Скорлевицкий находился с гражданином и контролировал его состояние. «Навыки оказания первой помощи судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отрабатывают регулярно на практических занятиях», — отмечают в ведомстве.