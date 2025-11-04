В Кургане продают экзотических животных с ценой от одной тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане можно приобрести необычных питомцев, которые наверняка подарят радость и новые эмоции всем членам семьи. Однако стоит помнить, что все эти животные требуют особого ухода, сбалансированного рациона и чуткого внимания, чтобы они могли чувствовать себя комфортно и жить долго. Редакция URA.RU сделала подборку милейших существ с сайта популярных объявлений.

Бананоед, который любит сверчков

Бананоед размером с ладонь уже взрослый и питается специальным пюре Фото: сайт популярных объявлений

Самый дорогой из подборки — двухгодовалый бананоед. Его стоимость 17,5 тысяч рублей. В объявлении сообщается, что реснитчатый геккон бананоед лилливайт — самец. «Он отлично жил в группе с двумя самками и хорошо ест живых и замороженных сверчков, зофобасов с пинцета и специальное пюре. Есть так же большой террариум с наполнением, фон, миски, укрытия, лианы. За отдельную плату». Продавец готов ответить на вопросы и предоставить дополнительные фотографии.

Аксолотль в аквариуме при правильном уходе может прожить до 15 лет Фото: сайт популярных объявлений

Рыба-лунтик — он же аксолотль

На продажу выставлены сразу несколько аксолотлей. Цена — от одной тысячи рублей. В народе такого питомца называют рыба-лунтик, но на самом деле это неотеническая личинка некоторых видов хвостатых земноводных, которая никогда не повзрослеет. «Важно помнить, что аксолотль не переносит неправильной аэрации, аэратор должен быть с мелкими пузырьками, и важно контролировать температуру воды. Приемлемая температура в аквариуме должна быть не выше 18 градусов Цельсия». Продавцы отмечают, что в целом, в уходе аксолотль неприхотлив.

Малыши эублефара пока живут в третьем микрорайоне Заозерного Фото: сайт популярных объявлений

Малыши эублефары, родом из Кургана

Эти трехмесячные ящерки, выведены в местных домашних условиях. Эублефары отличаются расцветкой и другими особенностями, которые обозначены в объявлении такими специфическими словами как: «танжерин», «лизард» и «нормал». «Цена зависит от расцветки, начинается от 3,5 тысяч рублей. Животные моего разведения, продаются только в готовые условия». В соседний Екатеринбург хозяин готов отправить ящерицу бесплатно.

Курганцам бурундука обещают прислать в хорошем состоянии из Москвы Фото: сайт популярных объявлений

Бурундук домашний — звезда интернета