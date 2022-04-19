19 апреля 2022

Власти Кургана рассказали, где разместили жителей аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Машиностроителей, дом 19. Курган, аварийный дом, проспект машиностроителей, проспект машиностроителей 19, дом 19, проспект машиностроитлей
Из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей в гостиницы расселено 56 семей Фото:

В администрации Кургана рассказали, что жильцов из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей переселили в гостиницу. Всего расселено 56 семей, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Жители размещены в гостинице. Проживание оплачивается из бюджета города. Департамент ЖКХ в индивидуальном порядке отрабатывает вопросы по предоставлению собственникам помещений для проживания из маневренного жилищного фонда», — уточнили в администрации.

Ране URA.RU сообщало, что в отношении должностных лиц администрации Кургана возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чиновники не обеспечили безопасность жильцов дома, признанного аварийным пять лет назад. Из дома №19 по проспекту Машиностроителей в срочном порядке эвакуировали жителей. Прокуратура начала проверку действий чиновников городской администрации. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года.

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В администрации Кургана рассказали, что жильцов из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей переселили в гостиницу. Всего расселено 56 семей, рассказали в пресс-службе мэрии. «Жители размещены в гостинице. Проживание оплачивается из бюджета города. Департамент ЖКХ в индивидуальном порядке отрабатывает вопросы по предоставлению собственникам помещений для проживания из маневренного жилищного фонда», — уточнили в администрации. Ране URA.RU сообщало, что в отношении должностных лиц администрации Кургана возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чиновники не обеспечили безопасность жильцов дома, признанного аварийным пять лет назад. Из дома №19 по проспекту Машиностроителей в срочном порядке эвакуировали жителей. Прокуратура начала проверку действий чиновников городской администрации. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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