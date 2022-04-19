Власти Кургана рассказали, где разместили жителей аварийного дома

20 апреля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей в гостиницы расселено 56 семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Кургана рассказали, что жильцов из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей переселили в гостиницу. Всего расселено 56 семей, рассказали в пресс-службе мэрии. «Жители размещены в гостинице. Проживание оплачивается из бюджета города. Департамент ЖКХ в индивидуальном порядке отрабатывает вопросы по предоставлению собственникам помещений для проживания из маневренного жилищного фонда», — уточнили в администрации. Ране URA.RU сообщало, что в отношении должностных лиц администрации Кургана возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чиновники не обеспечили безопасность жильцов дома, признанного аварийным пять лет назад. Из дома №19 по проспекту Машиностроителей в срочном порядке эвакуировали жителей. Прокуратура начала проверку действий чиновников городской администрации. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В администрации Кургана рассказали, что жильцов из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей переселили в гостиницу. Всего расселено 56 семей, рассказали в пресс-службе мэрии. «Жители размещены в гостинице. Проживание оплачивается из бюджета города. Департамент ЖКХ в индивидуальном порядке отрабатывает вопросы по предоставлению собственникам помещений для проживания из маневренного жилищного фонда», — уточнили в администрации. Ране URA.RU сообщало, что в отношении должностных лиц администрации Кургана возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чиновники не обеспечили безопасность жильцов дома, признанного аварийным пять лет назад. Из дома №19 по проспекту Машиностроителей в срочном порядке эвакуировали жителей. Прокуратура начала проверку действий чиновников городской администрации. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года.