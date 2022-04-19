Прокуратура срочно проверяет мэрию Кургана из-за эвакуации дома

20 апреля 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

После эвакуации жильцов из аварийного дома прокуратура Курганской области проводит проверку действий городских чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Курганской области проводит срочную проверку действий чиновников городской администрации после эвакуации жильцов дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информация о проверке опубликована на официальном сайте ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства, регламентирующего вопросы соблюдения прав граждан, проживающих в аварийном доме, в деятельности должностных лиц администрации Кургана», — указано в сообщении прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Было получено заключение, что состояние дома не отвечает условиям безопасности. В администрации уточнили, что ситуация находится под контролем городских властей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Прокуратура Курганской области проводит срочную проверку действий чиновников городской администрации после эвакуации жильцов дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информация о проверке опубликована на официальном сайте ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства, регламентирующего вопросы соблюдения прав граждан, проживающих в аварийном доме, в деятельности должностных лиц администрации Кургана», — указано в сообщении прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Было получено заключение, что состояние дома не отвечает условиям безопасности. В администрации уточнили, что ситуация находится под контролем городских властей.