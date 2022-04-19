Прокуратура срочно проверяет мэрию Кургана из-за эвакуации дома

Прокуратура Курганской области проводит срочную проверку действий чиновников городской администрации после эвакуации жильцов дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информация о проверке опубликована на официальном сайте ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства, регламентирующего вопросы соблюдения прав граждан, проживающих в аварийном доме, в деятельности должностных лиц администрации Кургана», — указано в сообщении прокуратуры.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Было получено заключение, что состояние дома не отвечает условиям безопасности. В администрации уточнили, что ситуация находится под контролем городских властей.
Прокуратура Курганской области проводит срочную проверку действий чиновников городской администрации после эвакуации жильцов дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информация о проверке опубликована на официальном сайте ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства, регламентирующего вопросы соблюдения прав граждан, проживающих в аварийном доме, в деятельности должностных лиц администрации Кургана», — указано в сообщении прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Было получено заключение, что состояние дома не отвечает условиям безопасности. В администрации уточнили, что ситуация находится под контролем городских властей.