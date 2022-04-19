19 апреля 2022

Прокуратура срочно проверяет мэрию Кургана из-за эвакуации дома

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Пресс-конференция с зам губернатора Владимиром Архиповым. Курган, площадь ленина, мэрия, администрация города
После эвакуации жильцов из аварийного дома прокуратура Курганской области проводит проверку действий городских чиновников Фото:

Прокуратура Курганской области проводит срочную проверку действий чиновников городской администрации после эвакуации жильцов дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информация о проверке опубликована на официальном сайте ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства, регламентирующего вопросы соблюдения прав граждан, проживающих в аварийном доме, в деятельности должностных лиц администрации Кургана», — указано в сообщении прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Было получено заключение, что состояние дома не отвечает условиям безопасности. В администрации уточнили, что ситуация находится под контролем городских властей.

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Прокуратура Курганской области проводит срочную проверку действий чиновников городской администрации после эвакуации жильцов дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информация о проверке опубликована на официальном сайте ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства, регламентирующего вопросы соблюдения прав граждан, проживающих в аварийном доме, в деятельности должностных лиц администрации Кургана», — указано в сообщении прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Было получено заключение, что состояние дома не отвечает условиям безопасности. В администрации уточнили, что ситуация находится под контролем городских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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