19 апреля 2022

Курганцев в срочном порядке эвакуировали из аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Машиностроителей, дом 19. Курган, аварийный дом, проспект машиностроителей, проспект машиностроителей 19, дом 19, проспект машиностроитлей
Состояние дома №19 по проспекту Машиностроителей не отвечает условиям безопасного проживания Фото:

В Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Дом №19 по проспекту Машиностроителей является аварийным. Для безопасности на нем были установлены контрольные маяки. За домом велось постоянное наблюдение. В настоящий момент получено заключение, что состояние дома не отвечает условиям безопасного проживания», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о срочном расселении дома. Глава города Елена Ситникова и ответственные службы на месте разъяснили ситуацию жителям. Ситуация находится под контролем городских властей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане силовики начали проверку по факту разваливающегося дома №19 по проспекту Машиностроителей, в который жильцы звали жить экс-главу города Андрея Потапова. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признал аварийным после 1 января 2017 года. По документам дом признали аварийным 10 января 2017 года.

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В Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Дом №19 по проспекту Машиностроителей является аварийным. Для безопасности на нем были установлены контрольные маяки. За домом велось постоянное наблюдение. В настоящий момент получено заключение, что состояние дома не отвечает условиям безопасного проживания», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о срочном расселении дома. Глава города Елена Ситникова и ответственные службы на месте разъяснили ситуацию жителям. Ситуация находится под контролем городских властей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане силовики начали проверку по факту разваливающегося дома №19 по проспекту Машиностроителей, в который жильцы звали жить экс-главу города Андрея Потапова. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признал аварийным после 1 января 2017 года. По документам дом признали аварийным 10 января 2017 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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