Курганцев в срочном порядке эвакуировали из аварийного дома

Состояние дома №19 по проспекту Машиностроителей не отвечает условиям безопасного проживания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Дом №19 по проспекту Машиностроителей является аварийным. Для безопасности на нем были установлены контрольные маяки. За домом велось постоянное наблюдение. В настоящий момент получено заключение, что состояние дома не отвечает условиям безопасного проживания», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о срочном расселении дома. Глава города Елена Ситникова и ответственные службы на месте разъяснили ситуацию жителям. Ситуация находится под контролем городских властей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане силовики начали проверку по факту разваливающегося дома №19 по проспекту Машиностроителей, в который жильцы звали жить экс-главу города Андрея Потапова. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признал аварийным после 1 января 2017 года. По документам дом признали аварийным 10 января 2017 года.