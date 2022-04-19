На чиновников мэрии Кургана возбудили уголовное дело

Здание признали аварийным в 2017 году, но в нем до сих пор жили люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении должностных лиц администрации Кургана возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Чиновники не обеспечили безопасность жильцов дома, признанного аварийным еще пять лет назад, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по Курганской области.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц администрации Кургана. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, межведомственная комиссия признала дом по проспекту Машиностроителей, 19 аварийным и подлежащим сносу в январе 2017 года. Несмотря на это, должностные лица администрации города своевременно не предпринимали меры по обеспечению безопасности людей, проживающих в опасных условиях, не расселили их и не предоставили другое жилье.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в срочном порядке эвакуировали жителей из аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. В связи с эти прокуратура начала проверку действий чиновников городской администрации. В середине апреля силовики проводили проверку по факту разваливающегося дома, в который жильцы ранее звали жить экс-главу города Андрея Потапова. В январе этого года из стен дома выпали маяки-щеломеры. В мэрии сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года.

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