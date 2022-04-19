Случай произошел во дворе элитного ЖК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска подала заявление о причинении телесных повреждений ее семилетней дочери другими детьми. Женщина распространила в социальных сетях видео, на котором заснят конфликт. Информацию о проверке URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД города.

«Здравствуйте! Если узнали своего ребенка, напишите мне в личные сообщения. Ваши дети вчера (17 апреля) на Бейвеля, 22 в 17:55 избили мою дочь. Хотелось бы, чтобы они извинились. Либо со всеми данными фото и видео буду вынуждена в среду подать заявление в детскую комнату полиции», — написала женщина в группе ЖК «Александровский» в соцсети «ВКонтакте».

По приложенной видеозаписи видно, что на горке одна из девочек просто грубо подталкивает другую, чтобы она быстрее съезжала. Позже, уже к сообщению других жителей этого дома о том, что во дворе к детям приставал некий мужчина, который хотел их поцеловать, женщина написала, что подала в полицию Курчатовского района заявление об этом факте и о случае со своей дочкой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску, заявление зарегистрировано в отделе полиции «Курчатовский». По нему проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.