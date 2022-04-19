19 апреля 2022

Челябинка заявила в полицию на детей, обидевших ее дочь на горке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворовая площадка с жителями, которые не соблюдают режим самоизоляции. Челябинск, двор, дети, малые формы, детская площадка
Случай произошел во дворе элитного ЖК Фото:

Жительница Челябинска подала заявление о причинении телесных повреждений ее семилетней дочери другими детьми. Женщина распространила в социальных сетях видео, на котором заснят конфликт. Информацию о проверке URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД города.

«Здравствуйте! Если узнали своего ребенка, напишите мне в личные сообщения. Ваши дети вчера (17 апреля) на Бейвеля, 22 в 17:55 избили мою дочь. Хотелось бы, чтобы они извинились. Либо со всеми данными фото и видео буду вынуждена в среду подать заявление в детскую комнату полиции», — написала женщина в группе ЖК «Александровский» в соцсети «ВКонтакте».

По приложенной видеозаписи видно, что на горке одна из девочек просто грубо подталкивает другую, чтобы она быстрее съезжала. Позже, уже к сообщению других жителей этого дома о том, что во дворе к детям приставал некий мужчина, который хотел их поцеловать, женщина написала, что подала в полицию Курчатовского района заявление об этом факте и о случае со своей дочкой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску, заявление зарегистрировано в отделе полиции «Курчатовский». По нему проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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Жительница Челябинска подала заявление о причинении телесных повреждений ее семилетней дочери другими детьми. Женщина распространила в социальных сетях видео, на котором заснят конфликт. Информацию о проверке URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД города. «Здравствуйте! Если узнали своего ребенка, напишите мне в личные сообщения. Ваши дети вчера (17 апреля) на Бейвеля, 22 в 17:55 избили мою дочь. Хотелось бы, чтобы они извинились. Либо со всеми данными фото и видео буду вынуждена в среду подать заявление в детскую комнату полиции», — написала женщина в группе ЖК «Александровский» в соцсети «ВКонтакте». По приложенной видеозаписи видно, что на горке одна из девочек просто грубо подталкивает другую, чтобы она быстрее съезжала. Позже, уже к сообщению других жителей этого дома о том, что во дворе к детям приставал некий мужчина, который хотел их поцеловать, женщина написала, что подала в полицию Курчатовского района заявление об этом факте и о случае со своей дочкой. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску, заявление зарегистрировано в отделе полиции «Курчатовский». По нему проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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