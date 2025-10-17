Челябинцам объяснили, почему уведомления об угрозе БПЛА могли прийти с задержкой

Некоторые жители Челябинской области могли получать сообщения об угрозе беспилотников с задержкой из-за особенностей работы операторов связи и местоположения абонентов. Такие причины озвучил и. о. министра общественной безопасности региона Николай Зубарев в эфире радио «КП-Челябинск».
«Рассылка сообщений идет через основных операторов связи региона — МТС, Т2-Мобайл, „Мегафон“, „Билайн“, „Ростелеком“ и „Альфа-мобайл“. Неполучение уведомлений или задержки могут быть связаны с техническими особенностями сети и местоположением абонента», — объяснил Зубарев.
Он уточнил, что предупреждения обычно короткие — до 130 символов. Более подробная информация публикуется в мобильном приложении МЧС и на официальных ресурсах правительства Челябинской области. Жителям также напомнили, как действовать при получении уведомления об угрозе БПЛА:
- если вы дома — оставайтесь внутри, перейдите в помещение без окон (ванную или коридор);
- если на работе — следуйте внутренним инструкциям и укройтесь в помещении без стекол;
- если на улице — укройтесь в ближайшем здании, подъезде, паркинге, подземном переходе или в посадках деревьев;
- если в автомобиле — припаркуйтесь и укройтесь в капитальном сооружении без остекления.
Власти рекомендуют не пользоваться лифтами, оставить детей дома и ждать сигнала «Отбой беспилотной опасности». На региональном уровне информирование населения осуществляет Министерство общественной безопасности, а на муниципальном — Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). Все официальные уведомления приходят с подписью RSCHS (РСЧС).
Впервые режим беспилотной опасности был введен в Челябинской области 15 октября. Чрезвычайных ситуаций не произошло, а угрозу сняли через полтора часа после рассылки уведомлений.
