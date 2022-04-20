В России будут по-новому учить истории из-за фейков об Украине

Школьников научат отличать правду от лжи, рассказал Сергей Кравцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение занятий по историческому просвещению в школах РФ для борьбы с фейками, с которыми столкнулись школьники после начала спецоперации на Украине. О таком нововведении в школах рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«На детей свалился шквал дезинформации, фейки относительно спецоперации на Украине. В школах уже провели уроки по обществознанию и истории, на которых рассказали о том, что действительно происходит на Украине, какая цель спецоперации», — рассказал Кравцов на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», трансляция ведется в официальном сообществе организации во «ВКонтакте». Министр уточнил, что с 1 сентября такие уроки планируется ввести на постоянной основе. Президент РФ поддержал эту инициативу.

Глава Минпросвещения также рассказал о планах ввести в школах еженедельное поднятие государственного флага и исполнение гимна. Владимир Путин, в свою очередь, одобрил идею и отметил важность того, чтобы эта процедура соответствовала значимости государственных символов.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

Кравцов ранее заявил, что в российских школах изменится система обучения. По словам министра, теперь школьники будут изучать историю России с первого класса, передает RT. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о попытке Запада переписать историю России. Министр также объявил, что с начала следующего учебного года в российских школах будет исполняться гимн страны еженедельно. Школьники будут поднимать флаг РФ в начале каждой недели.

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