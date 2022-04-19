Школьников обяжут петь гимн России каждую неделю

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День знаний. Тюмень, воздушные шары, школьная линейка, ученики, дети, день знаний, школьники, 1 сентября
Исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября Фото:

С начала следующего учебного года в российских школах будет исполняться гимн страны еженедельно. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Школьники будут поднимать флаг РФ в начале каждой недели.

«Исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага», — сказал Кравцов на открытии выставки «Обыкновенный нацизм», трансляция которой велась на сайте форума.

Кравцов ранее заявил, что в российских школах изменится система обучения. По словам министра, теперь школьники будут изучать историю России с первого класса. Кремль поддержал эту инициативу. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о попытке Запада переписать историю России. В частности, глава государства отмечал появление искаженной информации о роли страны в Великой Отечественной войне.

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С начала следующего учебного года в российских школах будет исполняться гимн страны еженедельно. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Школьники будут поднимать флаг РФ в начале каждой недели. «Исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага», — сказал Кравцов на открытии выставки «Обыкновенный нацизм», трансляция которой велась на сайте форума. Кравцов ранее заявил, что в российских школах изменится система обучения. По словам министра, теперь школьники будут изучать историю России с первого класса. Кремль поддержал эту инициативу. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о попытке Запада переписать историю России. В частности, глава государства отмечал появление искаженной информации о роли страны в Великой Отечественной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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