Замглавы Тюменской облдумы оказалась в 2,5 раза богаче спикера

20 апреля 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Наталья Шевчик заработала в 2021 году 47,4 млн рублей Фото: Лариса Рычкова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Зампредседателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик заработала в 2021 году 47,4 млн рублей. Декларация о доходах депутата опубликована на сайте регионального парламента. Заработок Шевчик оказался почти в 2,5 раза выше, чем у спикера думы Сергея Корепанова. Согласно документу, Шевчик за год заработала 47 401 714,75 рублей. В пользовании у парламентария находятся жилой дом (площадью 991 км. м.) и земельный участок (4972 кв. м.). Шевчик также принадлежит автомобиль AUDI Q5. Годом ранее она не отчитывалась о доходах, поскольку ушла с госслужбы в правительстве Тюменской области. Корепанов за год увеличил доход до 18,3, млн рублей (годом ранее — 16,5 млн рублей). В собственности у спикера, как в прошлом году: земельный участок (2500 кв. м.), жилой дом с мансардой (283 кв. м.), 1/3 квартиры в 243 «квадрата», гараж, нежилое помещение, подвал и баня. Первый вице-спикер облдумы Андрей Артюхов отчитался о доходе в 16,6 млн рублей (годом ранее 17,1 млн рублей). Остальные зампредседателя заксобрания расположились в следующем порядке: Владимир Нефедьев — 10,2 млн рублей (в 2020 году — 9,6 млн рублей); Галина Резяпова — 9,6 млн рублей (в 2020 году — 10,1 млн рублей); Владимир Сысоев — 9,4 млн рублей (11,1 млн рублей). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Зампредседателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик заработала в 2021 году 47,4 млн рублей. Декларация о доходах депутата опубликована на сайте регионального парламента. Заработок Шевчик оказался почти в 2,5 раза выше, чем у спикера думы Сергея Корепанова. Согласно документу, Шевчик за год заработала 47 401 714,75 рублей. В пользовании у парламентария находятся жилой дом (площадью 991 км. м.) и земельный участок (4972 кв. м.). Шевчик также принадлежит автомобиль AUDI Q5. Годом ранее она не отчитывалась о доходах, поскольку ушла с госслужбы в правительстве Тюменской области. Корепанов за год увеличил доход до 18,3, млн рублей (годом ранее — 16,5 млн рублей). В собственности у спикера, как в прошлом году: земельный участок (2500 кв. м.), жилой дом с мансардой (283 кв. м.), 1/3 квартиры в 243 «квадрата», гараж, нежилое помещение, подвал и баня. Первый вице-спикер облдумы Андрей Артюхов отчитался о доходе в 16,6 млн рублей (годом ранее 17,1 млн рублей). Остальные зампредседателя заксобрания расположились в следующем порядке: Владимир Нефедьев — 10,2 млн рублей (в 2020 году — 9,6 млн рублей); Галина Резяпова — 9,6 млн рублей (в 2020 году — 10,1 млн рублей); Владимир Сысоев — 9,4 млн рублей (11,1 млн рублей).