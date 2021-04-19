19 апреля 2021
18 апреля 2021

Самый богатый депутат тюменской облдумы отчитался о доходах. За год он потерял больше 200 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комитета по социальной ьюджету и финансам. Тюмень, горицкий дмитрий
Единоросс Дмитрий Горицкий за 2020 год заработал 849,9 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Самый богатый депутат Тюменской областной думы, экс-президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий (ЕР) заработал за 2020 год 849,9 млн рублей. Декларация о доходах народных избранников опубликована 20 апреля на сайте регионального парламента. Годом ранее Горицкий отчитался о заработке в 1,1 млрд рублей.

Как и год назад депутат владеет автомобилями Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S. Кроме того, парламентарию принадлежат несколько земельных участков (общей площадью более миллиона квадратных метров), дом в 200 квадратных метров, квартира в 256 «квадратов», два гаража и два машиноместа.

В топ-5 самых богатых депутатов также вошли: единоросс Богдан Богославец (доход за 2020 год — 133,2 млн рублей); лидер фракции СР Владимир Пискайкин (96,8 млн рублей); гендиректор компании «Мостострой-11» единоросс Николай Руссу (76,2 млн рублей); член ЕР Игорь Нак (72,9 млн рублей).

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов за 2020 год заработал почти 16,5 млн рублей. (в прошлом году — 14,4 млн рублей). В собственности у спикера находится земельный участок (2500 кв. м.), жилой дом с мансардой (283 кв. м.), 1/3 квартиры в 243 «квадрата», гараж, нежилое помещение, подвал и баня.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...