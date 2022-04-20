Умер врач Курганского центра медицины катастроф

Ушел из жизни врач анестезиолог-реаниматолог Павел Иванович Головин фото: департамент здравоохранения Курганской области, соцсеть «ВКонтакте»

Ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Курганского областного центра медицины катастроф Павел Головин. Прощание с ним состоится 22 апреля, сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

«Ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Курганского областного центра медицины катастроф Головин Павел Иванович. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганского областного центра медицины катастроф скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Ивановича. Прощание с Павлом Ивановичем состоится 22 апреля. Информация о месте прощания будет предоставлена дополнительно», — говорится в сообщении департамента здравоохранения в соцсети «ВКонтакте».

Павел Головин имел сертификат по специальности «Анестезиология и реаниматология» и высшую квалификационную категорию по данной специальности. Он владел всеми методиками мониторинга пациентов в реанимации, а также всеми разновидностями современных способов обезболивания и реанимации у различных категорий пациентов. Врач проводил эвакуацию крайне тяжелых пациентов в специализированные медучреждения, спасая им жизнь. Головин 26 лет проработал по специальности в Курганской областной клинической больнице, с 2006 года трудился в областном центре медицины катастроф. Своими знаниями и профессионализмом он делился с врачами районных больниц. В 2013 году за многолетний и добросовестный труд Павел Иванович награжден Почетной грамотой департамента здравоохранения Курганской области. Коллеги отзываются о нем, как о замечательном докторе, который приходил на помощь в любую минуту.

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