В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна

С многочисленными травмами его госпитализировали в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двухлетний ребенок выпал со второго этажа дома на улице Мурзинской в Кировском районе Екатеринбурга. С многочисленными травмами его госпитализировали в больницу, сообщает пресс-группа городского УМВД.

«17 апреля в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о госпитализации с улицы Мурзинской двухлетнего ребенка с многочисленными травмами. Полицейские установили, что малолетний 2020 года рождения выпал из окна квартиры на втором этаже, где проживал со своей матерью и старшим братом. По имеющейся информации, в момент происшествия мама отлучилась из дома, отправившись к своей знакомой. Приглядывать за малышом она оставила старшего сына, которому исполнилось 10 лет», — говорится в сообщении пресс-группы.

Оставшийся приглядывать за ребенком школьник пояснил, что младший брат играл в комнате, пока он сам находился на кухне. Вернувшись в комнату, он увидел открытое окно и услышал крики внизу. Оказалось, что малыш залез на подоконник и, не удержавшись, выпал из окна. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы свода и основания черепа, перелом ребер, а также компрессионный перелом позвоночника.

В отношении матери пострадавшего ребенка составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Полицейские напоминают родителям маленьких детей, что с приходом тепла следует быть особенно внимательными и не оставлять окна открытыми.

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