На курганской границе перехватили крупную партию муки

21 апреля 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Муку пытались вывезти в Казахстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Через Курганскую область в Казахстан пытались вывезти партию муки. Данное сообщение размещено на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России 20 апреля 2022 года на 464 км автодороги „Иртыш“ (Курганская область) на российско—казахстанском участке Государственной границы РФ была пресечена незаконная попытка вывоза с территории Российской Федерации муки в Республику Казахстан. Машина следовала из города Ишима Тюменской области Российской Федерации в город Петропавловск Республики Казахстан», — указано в сообщении. Представители ведомств выяснили, что перевозивший муку не имел необходимого фитосанитарного сертификата. Из-за этого было запрещено перевозить через границу указанную партию муки. Гражданина Казахстана, перевозившего муку, привлекут к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Через Курганскую область в Казахстан пытались вывезти партию муки. Данное сообщение размещено на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России 20 апреля 2022 года на 464 км автодороги „Иртыш“ (Курганская область) на российско—казахстанском участке Государственной границы РФ была пресечена незаконная попытка вывоза с территории Российской Федерации муки в Республику Казахстан. Машина следовала из города Ишима Тюменской области Российской Федерации в город Петропавловск Республики Казахстан», — указано в сообщении. Представители ведомств выяснили, что перевозивший муку не имел необходимого фитосанитарного сертификата. Из-за этого было запрещено перевозить через границу указанную партию муки. Гражданина Казахстана, перевозившего муку, привлекут к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.