20 апреля 2022

На курганской границе перехватили крупную партию муки

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Гуманитарная помощь. Курган , гуманитарная помощь, мешки с мукой, мука, жителям донбасса
Муку пытались вывезти в Казахстан Фото:

Через Курганскую область в Казахстан пытались вывезти партию муки. Данное сообщение размещено на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России 20 апреля 2022 года на 464 км автодороги „Иртыш“ (Курганская область) на российско—казахстанском участке Государственной границы РФ была пресечена незаконная попытка вывоза с территории Российской Федерации муки в Республику Казахстан. Машина следовала из города Ишима Тюменской области Российской Федерации в город Петропавловск Республики Казахстан», — указано в сообщении.

Представители ведомств выяснили, что перевозивший муку не имел необходимого фитосанитарного сертификата. Из-за этого было запрещено перевозить через границу указанную партию муки. Гражданина Казахстана, перевозившего муку, привлекут к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.

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Через Курганскую область в Казахстан пытались вывезти партию муки. Данное сообщение размещено на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России 20 апреля 2022 года на 464 км автодороги „Иртыш“ (Курганская область) на российско—казахстанском участке Государственной границы РФ была пресечена незаконная попытка вывоза с территории Российской Федерации муки в Республику Казахстан. Машина следовала из города Ишима Тюменской области Российской Федерации в город Петропавловск Республики Казахстан», — указано в сообщении. Представители ведомств выяснили, что перевозивший муку не имел необходимого фитосанитарного сертификата. Из-за этого было запрещено перевозить через границу указанную партию муки. Гражданина Казахстана, перевозившего муку, привлекут к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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