Red Wings отправит самолеты из Кольцово в Казахстан

Авиакомпания Red Wings запускает прямые авиаперелеты из Екатеринбурга в Шымкент. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Авиакомпания Red Wings 11 мая начнет полеты из Екатеринбурга в Шымкент», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться по средам на российских самолетах SSJ100. Стоимость билетов начинается от 18 тысяч рублей.
По данным сайта авиакомпании, рейсы по три раза в неделю выполняются также в Алма-Ату и Нур-Султан, о возобновлении авиасообщения стало известно еще до начала летнего полетного сезона. Стоимость перелетов в крупнейшие города Казахстана варьируется от 12 до 18 тысяч рублей.
Авиакомпания Red Wings запускает прямые авиаперелеты из Екатеринбурга в Шымкент. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings 11 мая начнет полеты из Екатеринбурга в Шымкент», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться по средам на российских самолетах SSJ100. Стоимость билетов начинается от 18 тысяч рублей. По данным сайта авиакомпании, рейсы по три раза в неделю выполняются также в Алма-Ату и Нур-Султан, о возобновлении авиасообщения стало известно еще до начала летнего полетного сезона. Стоимость перелетов в крупнейшие города Казахстана варьируется от 12 до 18 тысяч рублей.