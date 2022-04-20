20 апреля 2022

Red Wings отправит самолеты из Кольцово в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Рейсы будут отправляться с 11 мая по разу в неделю Фото:

Авиакомпания Red Wings запускает прямые авиаперелеты из Екатеринбурга в Шымкент. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания Red Wings 11 мая начнет полеты из Екатеринбурга в Шымкент», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться по средам на российских самолетах SSJ100. Стоимость билетов начинается от 18 тысяч рублей.

По данным сайта авиакомпании, рейсы по три раза в неделю выполняются также в Алма-Ату и Нур-Султан, о возобновлении авиасообщения стало известно еще до начала летнего полетного сезона. Стоимость перелетов в крупнейшие города Казахстана варьируется от 12 до 18 тысяч рублей.

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Авиакомпания Red Wings запускает прямые авиаперелеты из Екатеринбурга в Шымкент. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings 11 мая начнет полеты из Екатеринбурга в Шымкент», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться по средам на российских самолетах SSJ100. Стоимость билетов начинается от 18 тысяч рублей. По данным сайта авиакомпании, рейсы по три раза в неделю выполняются также в Алма-Ату и Нур-Султан, о возобновлении авиасообщения стало известно еще до начала летнего полетного сезона. Стоимость перелетов в крупнейшие города Казахстана варьируется от 12 до 18 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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