Red Wings отправит самолеты из Кольцово в Казахстан

21 апреля 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Рейсы будут отправляться с 11 мая по разу в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Red Wings запускает прямые авиаперелеты из Екатеринбурга в Шымкент. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings 11 мая начнет полеты из Екатеринбурга в Шымкент», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться по средам на российских самолетах SSJ100. Стоимость билетов начинается от 18 тысяч рублей. По данным сайта авиакомпании, рейсы по три раза в неделю выполняются также в Алма-Ату и Нур-Султан, о возобновлении авиасообщения стало известно еще до начала летнего полетного сезона. Стоимость перелетов в крупнейшие города Казахстана варьируется от 12 до 18 тысяч рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Авиакомпания Red Wings запускает прямые авиаперелеты из Екатеринбурга в Шымкент. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings 11 мая начнет полеты из Екатеринбурга в Шымкент», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться по средам на российских самолетах SSJ100. Стоимость билетов начинается от 18 тысяч рублей. По данным сайта авиакомпании, рейсы по три раза в неделю выполняются также в Алма-Ату и Нур-Султан, о возобновлении авиасообщения стало известно еще до начала летнего полетного сезона. Стоимость перелетов в крупнейшие города Казахстана варьируется от 12 до 18 тысяч рублей.