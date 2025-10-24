Студентам УрФУ будут платить за рождение детей

Уральский федеральный университет введет единовременные выплаты в 100 тысяч рублей при рождении ребенка для студенческих семей. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности ректора вуза Илья Обабков, рассказали в пресс-службе вуза.

«Речь о семьях, в которых хотя бы один родитель — студент УрФУ очной бюджетной формы обучения, при этом гражданин РФ в возрасте до 35 лет», — сказал проректор по воспитательной работе Александр Иванов. Выплачивать будут и продолжающим учебу в УрФУ родителям, которые уже получили выплату в 2025 году, но в меньшем размере.