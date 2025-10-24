Студентам УрФУ будут платить за рождение детей
Студенческие семьи начнут получать по 100 тысяч рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Уральский федеральный университет введет единовременные выплаты в 100 тысяч рублей при рождении ребенка для студенческих семей. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности ректора вуза Илья Обабков, рассказали в пресс-службе вуза.
«Речь о семьях, в которых хотя бы один родитель — студент УрФУ очной бюджетной формы обучения, при этом гражданин РФ в возрасте до 35 лет», — сказал проректор по воспитательной работе Александр Иванов. Выплачивать будут и продолжающим учебу в УрФУ родителям, которые уже получили выплату в 2025 году, но в меньшем размере.
Отмечается, что мера является дополнительной к федеральной поддержке студентов. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует добавить единовременную выплату в 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье. Средства будут получать семьи из 41 региона с низким уровнем рождаемости.
