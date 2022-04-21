В Испании найдена мертвой семья бывшего топ-менеджера «Новатэка»

21 апреля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Мать и дочь были заколоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Испании найдены мертвыми бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь. Об этом сообщает испанская газета El Punt Avui. «В особняке в Льорет-де-Мар обнаружены тела трех членов семьи Протосени — матери и дочери, зарезанных и заколотых в постели, и отца. Дело имеет все признаки двойного преступления и последующего самоубийства», — передает издание. Отмечается, что в доме отсутствует предсмертная признательная записка. В данный момент следствие работает над поиском объяснения произошедшего на основе последних звонков и сообщений с телефонов семьи и заявления сына, который живет в Бордо. В понедельник вечером он разговаривал по телефону с семьей, а на следующее утро уже не смог до них дозвониться. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Испании найдены мертвыми бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и дочь. Об этом сообщает испанская газета El Punt Avui. «В особняке в Льорет-де-Мар обнаружены тела трех членов семьи Протосени — матери и дочери, зарезанных и заколотых в постели, и отца. Дело имеет все признаки двойного преступления и последующего самоубийства», — передает издание. Отмечается, что в доме отсутствует предсмертная признательная записка. В данный момент следствие работает над поиском объяснения произошедшего на основе последних звонков и сообщений с телефонов семьи и заявления сына, который живет в Бордо. В понедельник вечером он разговаривал по телефону с семьей, а на следующее утро уже не смог до них дозвониться.