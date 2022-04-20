В Кургане поджигателя Mercedes за 8 млн рублей ждет новый суд

Автомобиль бизнесмена Максима Муравского подожгли в июле 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд отменил оправдательный приговор 37-летнего Дмитрия Досина по эпизоду с незаконным хранением оружия и боеприпасов, дело возвратили в городской суд на новое рассмотрение. Обвинительный приговор по эпизоду с поджогом автомобиля Mercedes-Benz G-класса бизнесмена Максима Муравского оставлен без изменения, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

«Отменить приговор в части оправдания Досина по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч.1 ст. 222 УК РФ. Дело в указанной части передать на новое рассмотрение. В остальном приговор оставлен без изменений», — рассказали в суде по итогам заседания. Повторное рассмотрение эпизода по хранению огнестрельного оружия и боеприпасов снова пройдет Курганском городском суде, но другим судьей.

Автомобиль Муравского 2016 года выпуска, который по некоторым данным стоил около восьми миллионов рублей, сгорел в конце июля 2020 года возле жилого комплекса «Талисман» в Кургане. Муравский входит в число учредителей ООО «Новый рынок», которое стало управляющей организацией АО «Курганский центральный рынок». Собеседники URA.RU предполагали, что поджог связан с деятельностью бизнесмена. В поджоге подозревали Досина. При обыске у него обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

В январе Досина признали виновным в поджоге машины и приговорили к 2,5 года колонии-поселения. При этом суд постановил учесть время содержания мужчины под стражей и под домашним арестом в счет отбывания наказания в колонии-поселении. Таким образом, большую часть срока ему зачли. По обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов Досин был признан невиновным.

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