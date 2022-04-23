РБК: Тиньков готовится продать свою долю в «Тинькофф»

Олег Тиньков ведет переговоры о продаже 35% доли в TCS Group Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен Олег Тиньков собирается продать оформленную на семейный траст 35-процентную долю в TCS Group (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами). Сейчас Тиньков ведет переговоры с потенциальными покупателями, рассказали РБК два источника и знакомый продавца.

«Тиньков действительно сейчас ведет переговоры о продаже своей доли в TCS Group. Он хочет полностью выйти из российских активов», — говорит один из инсайдеров. Другой собеседник агентства подтверждает, что Тиньков пытается продать долю в TCS и уже предлагал ее потенциальным покупателям. По его словам, этот процесс начался еще до начала спецоперации на Украине и введения жестких санкций.

Ранее Тиньков высказался против специальной операции на Украине. После этого в банке сообщили, что Тиньков не принимает решений в компании. По словам представителя банка, бизнесмен давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья. Позже банк «Тинькофф» заявил о том, что проведет ребрендинг и сменит свое название.