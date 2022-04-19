В «Тинькофф» открестились от позиции Тинькова насчет спецоперации

20 апреля 2022 в 04:59 Размер текста - 17 +

В «Тинькофф» назвали слова Тинькова о ситуации на Украине личным мнением Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа «Тинькофф» отказалась комментировать мнение основателя банка бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации РФ на Украине, назвав это личным мнением. Ранее бизнесмен на своей странице в Instagram (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов) написал, что не поддерживает происходящее на Украине. «Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы „Тинькофф“, он не сотрудник „Тинькофф“, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — прокомментировал банк, передает РИА «Новости». Сотрудники «Тинькофф» упомянули, что Олег Тиньков является одним из 20 клиентов банка. В кредитной организации подчеркнули, что с пониманием и уважением относятся к разным мнениям своих клиентов насчет спецоперации. Ранее Олег Тиньков заявил, что не считает себя олигархом. Он добавил, что в настоящее время он обычный пенсионер, который борется с лейкемией. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Группа «Тинькофф» отказалась комментировать мнение основателя банка бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации РФ на Украине, назвав это личным мнением. Ранее бизнесмен на своей странице в Instagram (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов) написал, что не поддерживает происходящее на Украине. «Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы „Тинькофф“, он не сотрудник „Тинькофф“, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», — прокомментировал банк, передает РИА «Новости». Сотрудники «Тинькофф» упомянули, что Олег Тиньков является одним из 20 клиентов банка. В кредитной организации подчеркнули, что с пониманием и уважением относятся к разным мнениям своих клиентов насчет спецоперации. Ранее Олег Тиньков заявил, что не считает себя олигархом. Он добавил, что в настоящее время он обычный пенсионер, который борется с лейкемией. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.