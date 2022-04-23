Кадыров заподозрил у Байдена деменцию. «Второй раз жмет руку воздуху»

23 апреля 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Сотрудники Белого дома должны помогать Джо Байдену, считает Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU У президента США Джо Байдена наблюдаются синдромы деменции, сотрудникам Белого дома стоит помочь своему президенту. Такое мнение в своем telegram-канале высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «С такими друзьями и подчиненными Байдену и врагов желать не надо. Ну что же вы, работники Белого дома, не можете помочь своему президенту? Если видите, что Байден уже во второй раз с привидениями здоровается или воздух пытается пожать рукой, поставьте туда какого-нибудь человекоподобного робота-киборга или обученную обезьяну — орангутанга или шимпанзе. Если называетесь сотрудниками администрации, то вы должны помогать ему, а не сидеть сложа руки и безразлично наблюдать за синдромами деменции у главы государства», — написал Кадыров. Ранее президент США попытался поздороваться с воздухом после своего выступления перед публикой. Джо Байден регулярно попадает в нелепые ситуации. Так, американский президент испугался пасхального кролика и убежал от него, пишут «Дни.ру». Байден также постоянно совершает оговорки, сообщает телеканала 360. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

У президента США Джо Байдена наблюдаются синдромы деменции, сотрудникам Белого дома стоит помочь своему президенту. Такое мнение в своем telegram-канале высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «С такими друзьями и подчиненными Байдену и врагов желать не надо. Ну что же вы, работники Белого дома, не можете помочь своему президенту? Если видите, что Байден уже во второй раз с привидениями здоровается или воздух пытается пожать рукой, поставьте туда какого-нибудь человекоподобного робота-киборга или обученную обезьяну — орангутанга или шимпанзе. Если называетесь сотрудниками администрации, то вы должны помогать ему, а не сидеть сложа руки и безразлично наблюдать за синдромами деменции у главы государства», — написал Кадыров. Ранее президент США попытался поздороваться с воздухом после своего выступления перед публикой. Джо Байден регулярно попадает в нелепые ситуации. Так, американский президент испугался пасхального кролика и убежал от него, пишут «Дни.ру». Байден также постоянно совершает оговорки, сообщает телеканала 360.