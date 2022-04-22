Байден протянул руку пустоте после выступления. Видео

23 апреля 2022 в 02:53 Размер текста - 17 +

После казуса Байден растерянно ушел, поблагодарив обравшихся за внимание Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в никуда. Казус произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями после его речи о предлагаемых реформах. Когда лидер Америки попрощался со зрителями, он обернулся с протянутой для рукопожатия рукой. Сзади никого не было. Джо Байден сделал еще четверть оборота, вновь протянул руку в пустоту. После этого президент США с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание. Подобное уже случалось с Байденом. Неделю назад после того, как политик выступил в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия. На удивление Байдена рядом никого не оказалось. После этого он с растерянным видом покинул сцену. По словам экс-главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, у президента США серьезные проблемы со здоровьем. Недавно, во время выступления перед нацией, Байден попытался выйти в стену. Кроме того недавно он не смог произнести фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, после чего извинился и предложил называть его «Джо Биден». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в никуда. Казус произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями после его речи о предлагаемых реформах. Когда лидер Америки попрощался со зрителями, он обернулся с протянутой для рукопожатия рукой. Сзади никого не было. Джо Байден сделал еще четверть оборота, вновь протянул руку в пустоту. После этого президент США с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание. Подобное уже случалось с Байденом. Неделю назад после того, как политик выступил в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия. На удивление Байдена рядом никого не оказалось. После этого он с растерянным видом покинул сцену. По словам экс-главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, у президента США серьезные проблемы со здоровьем. Недавно, во время выступления перед нацией, Байден попытался выйти в стену. Кроме того недавно он не смог произнести фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, после чего извинился и предложил называть его «Джо Биден».