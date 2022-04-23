23 апреля 2022

Мариуполь на Пасху начал возвращаться к обычной жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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В главном храме Мариуполя отпраздновали Пасху благодаря ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители освобожденной территории Мариуполя начали возвращаться к повседневной жизни: в главном православном храме города встретили Пасху и раздали гуманитарную помощь. Помимо этого в городе начали налаживать торговлю и организовывать регулярные поставки хлеба. Об этом рассказал заместитель городской администрации Евгений Бодягин.

«В главном православном храме освобожденного Мариуполя, храме Покрова Божией Матери, встретили Пасху. В настоящее время в храме Покрова, на стенах которого видны следы обстрелов, собирают гуманитарную помощь для жителей украинских районов, которые контролируют российские военные», — сообщило издание «Аргументы.ру» со слов участницы добровольного отряда.

«В город приезжают торговые объекты из Донецка для налаживания минимальной торговли. Мы планируем организовать ежедневную доставку хлеба и его дальнейшее распределение между самыми нуждающимися районами, которые были недавно освобождены от националистов», — рассказал Бодягин в видео telegram-каналу Zvezdanews.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными ее целями является освобождение жителей и территорий Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер также отмечал, что безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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Жители освобожденной территории Мариуполя начали возвращаться к повседневной жизни: в главном православном храме города встретили Пасху и раздали гуманитарную помощь. Помимо этого в городе начали налаживать торговлю и организовывать регулярные поставки хлеба. Об этом рассказал заместитель городской администрации Евгений Бодягин. «В главном православном храме освобожденного Мариуполя, храме Покрова Божией Матери, встретили Пасху. В настоящее время в храме Покрова, на стенах которого видны следы обстрелов, собирают гуманитарную помощь для жителей украинских районов, которые контролируют российские военные», — сообщило издание «Аргументы.ру» со слов участницы добровольного отряда. «В город приезжают торговые объекты из Донецка для налаживания минимальной торговли. Мы планируем организовать ежедневную доставку хлеба и его дальнейшее распределение между самыми нуждающимися районами, которые были недавно освобождены от националистов», — рассказал Бодягин в видео telegram-каналу Zvezdanews. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными ее целями является освобождение жителей и территорий Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер также отмечал, что безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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