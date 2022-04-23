Мариуполь на Пасху начал возвращаться к обычной жизни

24 апреля 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

В главном храме Мариуполя отпраздновали Пасху благодаря ВС РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители освобожденной территории Мариуполя начали возвращаться к повседневной жизни: в главном православном храме города встретили Пасху и раздали гуманитарную помощь. Помимо этого в городе начали налаживать торговлю и организовывать регулярные поставки хлеба. Об этом рассказал заместитель городской администрации Евгений Бодягин. «В главном православном храме освобожденного Мариуполя, храме Покрова Божией Матери, встретили Пасху. В настоящее время в храме Покрова, на стенах которого видны следы обстрелов, собирают гуманитарную помощь для жителей украинских районов, которые контролируют российские военные», — сообщило издание «Аргументы.ру» со слов участницы добровольного отряда. «В город приезжают торговые объекты из Донецка для налаживания минимальной торговли. Мы планируем организовать ежедневную доставку хлеба и его дальнейшее распределение между самыми нуждающимися районами, которые были недавно освобождены от националистов», — рассказал Бодягин в видео telegram-каналу Zvezdanews. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными ее целями является освобождение жителей и территорий Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер также отмечал, что безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Жители освобожденной территории Мариуполя начали возвращаться к повседневной жизни: в главном православном храме города встретили Пасху и раздали гуманитарную помощь. Помимо этого в городе начали налаживать торговлю и организовывать регулярные поставки хлеба. Об этом рассказал заместитель городской администрации Евгений Бодягин. «В главном православном храме освобожденного Мариуполя, храме Покрова Божией Матери, встретили Пасху. В настоящее время в храме Покрова, на стенах которого видны следы обстрелов, собирают гуманитарную помощь для жителей украинских районов, которые контролируют российские военные», — сообщило издание «Аргументы.ру» со слов участницы добровольного отряда. «В город приезжают торговые объекты из Донецка для налаживания минимальной торговли. Мы планируем организовать ежедневную доставку хлеба и его дальнейшее распределение между самыми нуждающимися районами, которые были недавно освобождены от националистов», — рассказал Бодягин в видео telegram-каналу Zvezdanews. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными ее целями является освобождение жителей и территорий Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер также отмечал, что безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.