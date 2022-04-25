Экс-канцлера Германии хотят наказать за работу на госкомпании РФ

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Глава СДПГ призвал экс-канцлера Шредера к выходу из партии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер должен выйти из партии из-за его продолжающейся деятельности в российских государственных компаниях. Соответствующее заявление сделала глава Социал-Демократической партии Саскиа Эскен.

«Шредеру стоило оставить свои посты в госконцернах России на фоне российской специальной операции на Украине, чтобы спасти свою репутацию как бывшего и некогда успешного канцлера. Он, к сожалению, не последовал этому совету. Он зарабатывает свои деньги, работая на российские государственные предприятия», — передает слова Эскен издание Deutschlandfunk.

США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Канада и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу антироссийские санкции в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь обострилось в последнее время. Целью этих ограничений, считает российский лидер, является «дискриминация всего, что связано с Россией».

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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер должен выйти из партии из-за его продолжающейся деятельности в российских государственных компаниях. Соответствующее заявление сделала глава Социал-Демократической партии Саскиа Эскен. «Шредеру стоило оставить свои посты в госконцернах России на фоне российской специальной операции на Украине, чтобы спасти свою репутацию как бывшего и некогда успешного канцлера. Он, к сожалению, не последовал этому совету. Он зарабатывает свои деньги, работая на российские государственные предприятия», — передает слова Эскен издание Deutschlandfunk. США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Канада и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу антироссийские санкции в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь обострилось в последнее время. Целью этих ограничений, считает российский лидер, является «дискриминация всего, что связано с Россией».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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