Экс-канцлера Германии хотят наказать за работу на госкомпании РФ

Глава СДПГ призвал экс-канцлера Шредера к выходу из партии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер должен выйти из партии из-за его продолжающейся деятельности в российских государственных компаниях. Соответствующее заявление сделала глава Социал-Демократической партии Саскиа Эскен.

«Шредеру стоило оставить свои посты в госконцернах России на фоне российской специальной операции на Украине, чтобы спасти свою репутацию как бывшего и некогда успешного канцлера. Он, к сожалению, не последовал этому совету. Он зарабатывает свои деньги, работая на российские государственные предприятия», — передает слова Эскен издание Deutschlandfunk.

США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Канада и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу антироссийские санкции в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь обострилось в последнее время. Целью этих ограничений, считает российский лидер, является «дискриминация всего, что связано с Россией».