Источник: в объединении музеев Тюмени произошла громкая отставка

В Тюменском музейно-просветительском объединении сменился первый заместитель генерального директора Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Первый заместитель генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения (ТМПО) Галина Коршакевич оставила должность. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, увольнение Коршакевич произошло из-за конфликта внутри администрации ТМПО.

«Галина Коршакевич больше не является первым заместителем генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения. По одной из версий, это произошло из-за конфликта Коршакевич с гендиректором ТМПО Светланой Сидоровой. По некоторым данным, Коршакевич принимала необоснованные решения о тратах, когда Сидорова была на больничном», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что Коршакевич, как руководитель, отличалась высокой требовательностью по отношению к подчиненным. «Коршакевич была „правой рукой“ гендиректора Светланы Юрьевны Сидоровой. В коллективе пользовалась большим авторитетом. Все задачи, которые она ставила перед работниками, выполнялись в обозначенные сроки. Других вариантов не было», — добавил источник агентства

Получить оперативный комментарий в ТМПО агентству не удалось. Туда направлен письменный запрос. На официальном сайте Тюменского музейно-просветительского объединения указано, что исполняющим обязанности первого заместителя учреждения назначен Павел Николаевич Байматов.