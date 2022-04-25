Байден принял в Белом доме тюменского хоккеиста

26 апреля 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

Тюменского и еще двух российских хоккеистов приняли в Белом дому Фото: Ксения Сальникова © URA.RU В Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена и действующих чемпионов «Тампа-Бэй Лайтнинг» Национальной хоккейной лиги (НХЛ), среди которых были тюменец Андрей Василевский и еще 2 российских спортсмена. Об этом сообщили в The Associated Press. «Байден мало упоминал других игроков кроме Стивена Стэмкоса, пока говорил об успехах спортивного клуба, которые во многом зависели от российского вратаря Андрея Василевского, нападающего Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачева. На мероприятии присутствовали все трое игроков, и Сергачев поделился их фотографиями у Белого дома в социальных сетях», — сообщает международное агентство информации и новостей. Кучеров оказался лучшим по забитым шайбам в плей-офф, а Василевского признали самым ценным игроком. Ранее URA.RU сообщало, что хоккейная команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» стала обладателем Кубка Стэнли НХЛ. В составе победителей отличился тюменец Андрей Василевский, который играет на позиции вратаря. Благодаря его усилиям команда выиграла серию с общим счетом 4:1 и второй сезон подряд стала чемпионом.

В Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена и действующих чемпионов «Тампа-Бэй Лайтнинг» Национальной хоккейной лиги (НХЛ), среди которых были тюменец Андрей Василевский и еще 2 российских спортсмена. Об этом сообщили в The Associated Press. «Байден мало упоминал других игроков кроме Стивена Стэмкоса, пока говорил об успехах спортивного клуба, которые во многом зависели от российского вратаря Андрея Василевского, нападающего Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачева. На мероприятии присутствовали все трое игроков, и Сергачев поделился их фотографиями у Белого дома в социальных сетях», — сообщает международное агентство информации и новостей. Кучеров оказался лучшим по забитым шайбам в плей-офф, а Василевского признали самым ценным игроком. Ранее URA.RU сообщало, что хоккейная команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» стала обладателем Кубка Стэнли НХЛ. В составе победителей отличился тюменец Андрей Василевский, который играет на позиции вратаря. Благодаря его усилиям команда выиграла серию с общим счетом 4:1 и второй сезон подряд стала чемпионом.