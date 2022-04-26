«Аэрофлот» будет чинить самолеты Boeing вместо производителей

26 апреля 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

«Аэрофлоту» разрешили техобслуживание самолетов иностранного производства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять техобслуживание самолетов западного производства Boeing и Airbus с российской регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Также разрешение позволит восстановить восстановление более чем 1,1тысяч компонентов самолетов «Аэрофлота» иностранного производства. «Таким образом, группа «Аэрофлот в совокупности имеет компетенции и допуски на выполнение техобслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов, эксплуатируемых российским авиаперевозчиками, среди организаций ТОиР в РФ. Среди них Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400 °F, а также отечественный Superjet 100», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. В марте сообщалось, что в компании «Аэрофлот» после ухода генерального директора компании Михаила Полубояринова может смениться половина правления. Полубояринов после включения Западом в список санкций, уйшел в отставку. Он перешел на пост замгендиректора «Почты России», сообщало РБК со ссылкой на источники. Издание сообщало, что Полубояринова сменит гендиректор «России» Сергей Александровский. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять техобслуживание самолетов западного производства Boeing и Airbus с российской регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Также разрешение позволит восстановить восстановление более чем 1,1тысяч компонентов самолетов «Аэрофлота» иностранного производства. «Таким образом, группа «Аэрофлот в совокупности имеет компетенции и допуски на выполнение техобслуживания и ремонта на самой широкой линейке типов воздушных судов, эксплуатируемых российским авиаперевозчиками, среди организаций ТОиР в РФ. Среди них Airbus A320Family, Airbus A320neo, Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737CL/NG, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400, Boeing 747-400 °F, а также отечественный Superjet 100», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. В марте сообщалось, что в компании «Аэрофлот» после ухода генерального директора компании Михаила Полубояринова может смениться половина правления. Полубояринов после включения Западом в список санкций, уйшел в отставку. Он перешел на пост замгендиректора «Почты России», сообщало РБК со ссылкой на источники. Издание сообщало, что Полубояринова сменит гендиректор «России» Сергей Александровский.