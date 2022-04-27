В Минэкономразвития РФ дали прогноз по инфляции

К концу 2022 года инфляция может достигнуть 20%, считают в Минэкономразвития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам года инфляция в России может достигнуть 20%. Такой прогноз дали в Минэкономразвития РФ.

«Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 года. По данным Росстата, в марте 2022 года индекс потребительских цен в России увеличился в 7 раз с февральских значений — с 1,17 до 7,61%, это новый рекорд месячной инфляции с января 1999 года», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ макропрогноза Минэка.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП России к концу года упадет на 8,8%, однако выйдет на положительную динамику уже в 2023 году. В 2024—2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6 и 2,8% соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжает стабилизироваться. По словам президента, инфляция и цены приблизились к нормальному уровню. Путин заявил, что санкционная политика против России провалилась, пишет RT.