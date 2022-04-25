Путин заявил о стабилизации экономики в РФ

25 апреля 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Цены в РФ приходят к норме, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики и замедлении роста инфляции. Такое заявление сделал российский лидер во время совещания по экономическим вопросам. «Российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, темы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены начали снижаться», — заявил президент во время трансляция мероприятия на телеканале «Россия 24». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики и замедлении роста инфляции. Такое заявление сделал российский лидер во время совещания по экономическим вопросам. «Российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, темы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены начали снижаться», — заявил президент во время трансляция мероприятия на телеканале «Россия 24».