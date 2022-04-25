Путин заявил о стабилизации экономики в РФ

Цены в РФ приходят к норме, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики и замедлении роста инфляции. Такое заявление сделал российский лидер во время совещания по экономическим вопросам.
«Российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, темы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены начали снижаться», — заявил президент во время трансляция мероприятия на телеканале «Россия 24».
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