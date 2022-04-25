Путин заявил о стабилизации экономики в РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Цены в РФ приходят к норме, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики и замедлении роста инфляции. Такое заявление сделал российский лидер во время совещания по экономическим вопросам.

«Российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, темы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены начали снижаться», — заявил президент во время трансляция мероприятия на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики и замедлении роста инфляции. Такое заявление сделал российский лидер во время совещания по экономическим вопросам. «Российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, темы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены начали снижаться», — заявил президент во время трансляция мероприятия на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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