В Польше задержали россиянина по обвинению в шпионаже

27 апреля 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Белостоке (Польша) задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил в эфире местного телевидения пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын. «Россиянин и белорус, действовавшие в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в сборе информации о функционировании польских вооруженных сил», — передает слова Жарына ТАСС. Задержанные обвиняются в шпионаже, им грозит до 10 лет лишения свободы. По данным польских спецслужб, задержанные собирали информацию о военных частях, их оснащении, кадровом составе и подразделениях союзников. Отмечается, что они жили в Польше давно. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Белостоке (Польша) задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил в эфире местного телевидения пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын. «Россиянин и белорус, действовавшие в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в сборе информации о функционировании польских вооруженных сил», — передает слова Жарына ТАСС. Задержанные обвиняются в шпионаже, им грозит до 10 лет лишения свободы. По данным польских спецслужб, задержанные собирали информацию о военных частях, их оснащении, кадровом составе и подразделениях союзников. Отмечается, что они жили в Польше давно.